Ciro Grillo a processo per stupro, l'amico dj ai pm: «Rapporto consenziente». Domani in aula i video «sconvolgenti» delle violenze

Riprende il processo per stupro che vede imputato Ciro Grillo, figlio del leader dei Cinque Stelle con Beppe Grillo. Ha ammesso di aver avuto un rapporto consenziente con la ragazza, ma respinge l'accusa di violenza sessuale Tommaso Gilardoni, interrogato stamani dai pm di Milano nell'inchiesta che vede indagato anche Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato. È quanto si è appreso da fonti difensive. L'interrogatorio, iniziato poco prima delle 10, è ancora in corso in Procura a Milano. Gilardoni, sempre stando a fonti difensive, sta rispondendo alle domande e ricostruendo i fatti.