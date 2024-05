Nuovo stop a L'Isola dei Famosi 2024. Stasera in tv, giovedì 2 maggio, infatti su Canale 5 non andrà (come da palinsesto) il reality condotto da Vladimir Luxuria. È stata la stessa conduttrice a rivelarlo in diretta durante la scorsa puntata di lunedì 29 aprile dichiarando che l'appuntamento con L'Isola tornerà lunedì 6 maggio.

Al suo posto andrà in onda una nuova puntata di Terra Amara. Era già successo la scorsa settimana, eppure il motivo è diverso.