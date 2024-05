Giorgia Soleri, lo sfogo contro gli hater: «Sono stanca, gli auguro di stare male». Cosa ha detto

di Redazione web

Giorgia Soleri è da poco rientrata a Roma dopo una breve vacanza a Ibiza, Spagna, insieme alla sua migliore amica Federica Fabrizio, sua compagna di viaggio anche a Pechino Express nel 2023. L'influencer ha documentato il suo soggiorno tramite molte storie Instagram e diversi post pubblicati nel suo profilo. Le foto hanno riscosso davvero molto successo tra migliaia di like e commenti e, come sempre, c'è stato anche chi ha cominciato a offendere o a utilizzare un linguaggio volgare. Nelle sue ultime storie Instagram, Giorgia ha ripreso un commento di un hater e gli ha risposto facendo un lungo elenco di fastidi che portano le sue malattie croniche. Il ragazzo le ha chiesto: «Fa male la fe*** in vacanza?».

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri, dopo avere letto il commento, lo ha ripreso e ha scritto: «So che non si fa, che il male non si augura a nessuno, ma io, oltre a essere molto stanca, sono diventata intransigente e a persone che fanno commenti di questi tipo (online e offline) un po' glieli auguro 10 giorni a pi*** sangue con la cistite, ad avere erezioni talmente dolorose da non riuscire a mantenerle, a non potersi sedere per più di un'ora perché le fitte sono insopportabili, a non poter indossare ciò che si desidera perché la maggior parte degli indumenti risulta dolorosa, a piangere lacrime calde dopo un orgasmo che sembra una coltellata, a collegare il piacere a un incubo, a non poter defecare perché al passaggio delle feci rischi di svenire sul ce***. 10 giorni, non di più, proprio perché conosco questo inferno senza fine. Ma vedi in 10 giorni come ti passa la voglia di fare il simpatico e inizia a ringraziare di non soffrire di una malattia tanto st***. E soprattutto di non dover sopportare st*** peggio della malattia che fanno quotidianamente simpatiche battute sui tuoi genitali».

Giorgia Soleri e i social

Giorgia Soleri ha sempre utilizzato i social per comunicare con i suoi follower in modo molto diretto e schietto su ciò che riguarda la salute fisica e mentale, i diritti delle minoranze e i diritti delle donne.

