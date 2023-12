Beppe Grillo: «Troppi anziani al potere, vanno spediti su un'isola a fumare sigari»

Beppe Grillo ci ha abituato negli anni alle sue uscite da showman più che da politico. Una caratteristica che lo ha reso celebre nei palchi dei teatri prima e in quelli delle piazze poi. Oggi la politica è spettacolo, non è stato di certo il primo a capirlo e non sarà l'ultimo a dimostrarlo. Di recente, nonostante abbia da poco superato le 75 primavere, Grillo si è scagliato contro gli anziani, con un articolo provocatorio sul suo blog.

Il fondatore del Movmiento 5 stelle viaggia sempre su una linea sottile, una linea che demarca lo spazio tra la follia e la coscienziosità, il surrealismo e il mondo reale. Recente l'esempio dell'ospitata da Fazio, in una serata in cui il noto presentatore ha lasciato, contro il suo volere, le redini della conduzione a Beppe Grillo.