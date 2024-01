Beppe Grillo racconta il ricovero: «Negli ospedali l'80% dei malati è da medico di base. Fanno migliaia di esami inutili»

Beppe Grillo racconta il suo recente ricovero nell'ospedale di Cecina in un video girato nella casa di Genova e postato su Instagram e sul suo blog a cui affida anche una serie di riflessioni sulla sanità pubblica. Grillo ha raccontato la sua esperienza di paziente, proponendo alcune riflessioni generali su problemi come l'utilizzo improprio dei pronto soccorso da parte di pazienti che «per l'80% sarebbero curabili dal proprio medico di base» e come il sistema sanitario soffra di un eccesso di prescrizioni di esami da parte dei camici bianchi.