di Redazione web

Beppe Grillo, come sta l'ex comico e fondatore del Movimento 5 Stelle dopo il malore di domenica. Ricoverato in ospedale a Cecina (Livorno), secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute, Grillo non sarà dimesso: dopo gli accertamenti, che hanno escluso problemi seri, è stato sottoposto a una terapia e questo non permette ancora il suo ritorno a casa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 12:24

