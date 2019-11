Beppe Grillo blinda Luigi di Maio: «Il capo politico è lui, non rompete i c...» - IL VIDEO

Beppe Grillo in soccorso di Luigi di Maio. Il fondatore e garante del M5S prova a blindare il capo politico. Dopo un faccia a faccia di oltre un ora sulla pagina facebook del M5S è apparso un video con Grillo e Di Maio. «È un momento magico - dice il fondatore - Noi non possiamo continuare a fare dei Facebook in cui si dice questo qua non va bene. Adesso le cose devono essere chiare, il capo politico è lui, quindi non rompete i coglioni perché sennò ci rimettiamo tutti».









Grillo invita i militanti a pazientare, puntando su un rinnovo dell'alleanza di governo, almeno dal punto di vista dei contenuti, evitando - almeno per ora - scossoni nell'assetto del M5S. «Siamo in un momento di caos, ma il caos è nella nostra natura, è nel caos che vengono fuori le belle idee. Il discorso è che non possiamo essere gli stessi, pensare come eravamo. Noi eravamo meravigliosi. Ma dobbiamo essere straordinariamente euforici. È sbagliato avere nostalgia».



Nel corso dell'incontro di questa mattina, Luigi Di Maio e Beppe Grillo hanno convenuto - si legge in una nota- sull'ipotesi di avanzare la proposta di un nuovo contratto di governo «a partire da gennaio», per finalizzare «progetti ambiziosi e di alto livello, con lo scopo di intervenire su tematiche fondamentali del nostro Paese e non solo come il clima, salario minimo, il reddito universale, l'intelligenza artificiale, l'energia, le infrastrutture» Sabato 23 Novembre 2019, 12:57

