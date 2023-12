Atreju, uno spettatore ha un malore, poi si riprende. Tajani: «Un miracolo di Berlusconi»

di Redazione Web

Il vicepremier e leader di Fratelli D'Italia, Antonio Tajani, è stato costretto a interrompere per qualche minuto il suo intervento alla kermesse del partito, Atreju, conclusosi da poco a Roma, a Castel Sant'Angelo.

La causa della breve interruzione è stata il malore di un uomo tra il pubblico che era lì per ascoltare il discorso di Tajani. Dopo qualche minuto lo spettatore è stato soccorso e si è subito sentito meglio, un vero e proprio «Miracolo di Berlusconi», così come lo ha definito il vicepremier dopo aver nominato il Cavaliere più volte nel suo discorso, omaggiandolo.

#Atreju Il lungo applauso al fondatore del centrodestra, colui che prima di tutti ha creduto in questa coalizione. Grazie per sempre Presidente Berlusconi. pic.twitter.com/B1O9GquUZ8 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 17, 2023

Il malore durante l'intervento

Antonio Tajani stava per concludere il suo intervento in mattinata, davanti a migliaia di spettatori, quando un uomo tra loro ha accusato un malore che ha interrotto brevemente il discorso conclusivo del vicepremier.

Appena il pubblico ha iniziato a divincolarsi, il leader di Forza Italia ha invitato tutti a mantenere la calma e a non agitarsi, nella speranza che si trovasse un medico nei dintorni. Fortuntamente, non c'è stato bisogno di nessun intervento da parte dei soccorritori perché l'uomo si è imprivvisamente sentito meglio.

Il miracolo

Alla vista di quanto successo in pochi minuti, Tajani ha riacceso i microfoni dichiarando: «Miracolo di Berlusconi, si è ripreso. Bene, conclusione a lieto fine per il mio intervento e per il nostro amico che si è ripreso dopo essersi sentito poco bene.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 15:09

