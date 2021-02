Van Damme messo ko in Centro L'attore ferito con un sampietrino

Enrico Chillè

Prima la lite e l'aggressione fisica. Poi il passaggio alle armi, non propriamente convenzionali: un coccio di bottiglia e un sampietrino. Ad avere la peggio è stato Alex Van Damme, ex attore che ha recitato in film e serie tv italiani e internazionali. Il 44enne, infatti, è stato ferito al volto da un uomo di 40 anni, di nazionalità irachena, che durante la lite lo ha colpito con il sampietrino: ricoverato al Policlinico Umberto I, l'ex attore ha riportato un trauma cranico, ferite alla bocca al naso e traumi addominali e cervicali, con una prognosi di 21 giorni.

È accaduto nella notte tra sabato e domenica sul lungotevere dei Cenci, all'altezza di piazza delle Cinque Scole, nella zona del Ghetto. Per motivi che le indagini dovranno accertare, il 40enne iracheno ha iniziato a discutere con Alex Van Damme, per poi aggredirlo fisicamente con un coccio di bottiglia e, addirittura, lanciandogli un sampietrino e colpendolo in pieno volto. L'attore, a quel punto, ha raggiunto una pattuglia di carabinieri che hanno allertato i colleghi della stazione di Piazza Farnese. I militari, giunti sul luogo dell'aggressione, sono riusciti a rintracciare, a breve distanza, l'aggressore, oltre a rinvenire il sampietrino ed il coccio di bottiglia ancora insanguinati. Il 40enne iracheno è stato fermato e medicato sul posto, per una lieve ferita alla mano, prima di essere portato in caserma con l'accusa di lesioni personali gravi, per cui sarà sottoposto a giudizio direttissimo.

Alex Van Damme, 44 anni, ha alle spalle una carriera da attore che lo ha portato a recitare, con ruoli più o meno importanti, in film come Terra bruciata, Ponte Milvio e la Setta dei dannati, ed in serie tv come Via Zanardi 33, L'Impero e R.I.S. - Delitti Imperfetti. Le varie esperienze sul set gli hanno permesso di lavorare accanto a celebri attori, italiani e stranieri, come Raoul Bova, Michele Placido, Giancarlo Giannini, Burt Young, Claudio Amendola, Claudia Koll, Elio Germano, Enrico Silvestrin, Mathieu Carrière e l'indimenticato Heath Ledger.

