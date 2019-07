Un uomo vestito da antico romano è entrato nella Fontana di Trevi facendosi largo tra la folla di turisti. Ad interrompere il suo show, rilanciato su Twitter dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, ci ha pensato un vigile urbano: è entrato nella fontana e ha portato l'uomo fuori dall'acqua, sanzionandolo con 550 euro di multa e il daspo.

L'uomo, un italiano di 38 anni, aveva messo in scena un'azione dimostrativa a favore dei commercianti campani vittime della camorra, chiedendo di parlare con il ministro dell'Interno. «Comportamenti inaccettabili, i nostri monumenti vanno rispettati e le storiche fontane di Roma non sono piscine», ha commentato Raggi.

Ma questo è solo l'ultimo caso.

A gennaio, un turista polacco era infatti stato multato per lo stesso motivo.

E come dimenticare i due episodi dello scorso agosto?

Il primo riguarda due turisti canadesi che hanno deciso di tuffarsi all'alba nella fontana con un risultato prevedibile. Quale? Una doppia multa da 450 euro.

Il secondo è quello di una coppia americana, anche questa ovviamente multata, gettatasi improvvisamente, stavolta con un tuffo all'indietro, nella celebre Fontana della Dolce Vita.(L. Alb.)

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

