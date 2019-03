Tumore al seno Noemi in campo

MILANO - Riparte la campagna Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico con la partecipazione di Noemi come testimonial, promossa per il terzo anno da Pfizer con il patrocinio di Fondazione AIOM e in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia, per rompere il muro di silenzio che ancora oggi circonda questa malattia.

«Mi sono resa conto che la musica è in grado di raccontare le storie di queste coraggiosissime donne, e allo stesso tempo fortificarle. Vedere le loro esperienze in musica le renderà orgogliose e darà loro la forza necessaria - afferma Noemi - mi auguro cche gli artisti possano cogliere tutte le sfumature che emergono dai racconti delle pazienti. Li sentiremo, capiremo chi sarà più adatto, e porteremo alla finale chi secondo noi ha scritto meglio». Fino al 30 giugno, infatti, artisti affermati o emergenti potranno candidarsi sul sito www.voltatiguardaascolta.it con un brano musicale ispirato alle storie delle pazienti raccolte nel corso delle campagne 2017 e 2018 di Voltati. Guarda. Ascolta..

Gli artisti inoltre avranno l'opportunità, durante 2 audition a Roma e a Milano, di far ascoltare i propri brani dal vivo alla giuria di cui faranno parte Noemi, i rappresentanti delle Associazioni partner e gli addetti ai lavori di importanti produzioni musicali, con la supervisione della direzione artistica di Andrea Papazzoni e Jean Michel Sneider di MP Film.

Nel mese di ottobre si terrà l'evento gratuito Live!', con la partecipazione di Noemi, dedicato alla presentazione dei 5 brani finalisti e alla proclamazione del vincitore, che sarà selezionato da una giuria tecnica e dalle pazienti. Parallelamente al contest, da marzo a luglio l'installazione La Folla Immobile', simbolo della campagna, sarà ancora protagonista degli eventi che porteranno le storie delle pazienti in 3 città: Cagliari, Palermo e Perugia. Voltati. Guarda. Ascolta. parteciperà anche quest'anno con un proprio stand al villaggio della Race for The Cure a Roma e nell'ambito dell'iniziativa Carovana della Prevenzione.

