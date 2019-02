Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

The Voice of Italy si farà e sarà condotto da Simona Ventura. Lo ha annunciato Raidue, spiegando che il talent tornerà in primavera, in una veste completamente rinnovata. La conferma arriva dopo che il direttore di rete, Carlo Freccero, a gennaio aveva messo in dubbio la messa in onda spiegando che, per una questione di budget, la realizzazione sarebbe stata possibile solo se si fosse potuto utilizzare uno degli studi della Rai, al momento tutti occupati.Risolto il problema, dunque, sciolte le riserve. Nessuna notizia ufficiale, invece, su chi andrà a comporre la giuria: secondo indiscrezioni, i nuovi giudici-coach potrebbero essere Morgan (reduce dalla conduzione di Freddie Speciale Freddie Mercury, lo scorso 24 gennaio sempre sulla seconda rete Rai), il trapper Sfera Ebbasta e la regina del twerking all'italiana Elettra Lamborghini, mentre il quarto nome potrebbe essere a sorpresa quello di Asia Argento, che il direttore vorrebbe al fianco dell'ex compagno (Morgan, appunto). E mentre si definisce il cast, partono anche le selezioni per i concorrenti, che possono candidarsi inviando all'indirizzo thevoiceofitaly@rai.it una cover in italiano e una in inglese. I requisiti? Minimo 16 anni e una voce di quelle «che colpiscano cuore e pancia, che non si dimenticano», spiega la Ventura. (D.Ara.)