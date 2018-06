Stacca un pezzo di Colosseo Denunciato giovane austriaco

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaCartoline, calamite o modellini non potranno mai competere con un pezzo di monumento nella caccia al souvenir. E poco importa se si commette un furto o si arreca danni al patrimonio artistico di una città. Deve aver pensato questo lo studente austriaco diciassettenne colto in flagranza di reato mentre stava letteralmente staccando un frammento di Colosseo.L'atto vandalico è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro durante i controlli capillari volti a contrastare fenomeni di degrado e abusivismo commerciale.Il giovane, che non si era accorto della presenza dei militari, ha rubato un laterizio di epoca romana dal colonnato esterno dell'Anfiteatro Flavio e ha poi tentato di nasconderlo all'interno dello zaino che portava al seguito. Bloccato con le mani nel sacco è stato denunciato a piede libero per impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.Non è la prima volta che il Colosseo, tra i monumenti più famosi al mondo, è oggetto di deturpazioni. Nella maggior parte dei casi gli sfregi dei turisti si limitano a incisioni sul travertino, tracce del loro fugace passaggio su quello che è il simbolo dell'eternità. A volte, tuttavia, in memoria della vacanza si mettono in atto veri e propri furti.Le conseguenze sono quasi sempre le stesse: una denuncia a piede libero. Negli ultimi tre anni a fronte di una dozzina di episodi simili c'è stato un solo arresto. Le manette sono scattate nel caso del russo Kazbek Akaev, che aveva inciso su un muro una grossa K. Il magistrato, ascoltato il parere degli esperti, aveva giudicato ingente il danno arrecato al monumento. In molti ammettono di non concepire la gravità del gesto. Lo scorso mese di agosto Suba, una cingalese di 43 anni con passaporto tedesco, ha sfregiato con una pietra la parete interna dell'Anfiteatro. Disarmante la giustificazione davanti alle forze dell'ordine: «Non sapevo che fosse vietato, non c'era scritto da nessuna parte. Per me era solo un ricordo, nient'altro».riproduzione riservata ®