Spetta a Riccardo Rossi il ruolo di cerimoniere dell'ottava edizione di Anfiteatro Estate, la rassegna che, in calendario fino al 10 agosto, sabato debutterà al Severiano con lo spettacolo intitolato Così Rossi che più Rossi non si può. Domenica sarà la volta del Balletto di Roma, che volerà sul palco con le coreografie di Fabrizio Monteverde, ideate per Io, Don Chisciotte, ispirato al romanzo di Cervantes. Il 26 luglio arriverà Simone Cristicchi con l'unica tappa laziale del tour Abbi cura di me, il 27 toccherà ad Antonio Giuliani con il suo One man show, mentre il 28 le Cattive Compagnie porteranno in scena 39 scalini. Neri Marcorè aprirà agosto con Le mie canzoni altrui, seguito da Lillo e Greg (02/08), Teo Mammucari (03/08), dalla Compagnia Italiana di Operette (04/08) e dallo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa con Antonio Catania e Paola Quattrini (05/08). Poi si esibiranno il comico Max Giusti (08/08) e l'Orchestraccia di Marco Conidi (09/08).(T. Bol.)

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

