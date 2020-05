Solo un contagio ogni 145 tamponi Ma allarmano Piemonte e Liguria

Simone Pierini

In un mese esatto le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia si sono dimezzate passando da 105.813 a 52.942. Al contrario i guariti sono più che raddoppiati, da 66.624 a 144.658. Un confronto ad ampio raggio che, a differenza di un'analisi giornaliera spesso condizionata dall'altalena del numero di tamponi, mostra l'evidente miglioramento dell'andamento della curva epidemiologica del nostro Paese.

Negli ospedali lo scorso 27 aprile i malati in terapia intensiva erano quattro volte tanto: 1.956 contro i 521 dell'ultimo bollettino. I ricoverati con sintomi erano invece 20.305: ieri il si è scesi per la prima volta sotto quota 8mila. Risultati raggiunti per gran parte grazie al lockdown e alla responsabilità degli italiani mostrata nei mesi appena passati. Ma anche questa fase 2, almeno per quel che riguarda le prime due settimane di maggio, sembra aver scongiurato una ripartenza forte del virus.

L'ultima chiamata per capire se il contagio sarà realmente sotto controllo arriverà probabilmente nel prossimo weekend o all'inizio della prossima settimana. In quei giorni capiremo l'esito del ritorno alla normalità avviato il 18 maggio scorso. Oltre alle buone notizie, dai dati di ieri emergono due piccoli casi legati all'andamento del contagio in Piemonte e Liguria. Se infatti il resto d'Italia ha confermato il calo di positivi di questi giorni, le due regioni del nord ovest del Paese hanno mostrato una nuova risalita. Il Piemonte è passato da 48 a 86 casi, la Liguria da 17 a 53. Da sottolineare però come passato il weekend siano tornati ad aumentare anche i tamponi, passati da 35mila a 57mila in un solo giorno. Per questo motivo anche la Lombardia è cresciuta di una decina di positivi a fronte però di oltre 3,5mila test effettuati in più. In totale ieri in tutto il Paese sono stati 397, con ben quattordici regioni sotto i dieci e casi e cinque a quota zero. Nove invece non hanno registrato vittime e tutte, ad eccezione di Lombardia e Piemonte, sono rimaste sotto i dieci morti. Decessi nazionali che sono nuovamente scesi: da 97 a 78 in un giorno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 05:01

