Simone Pierini

«Hai la maglietta del cinema America, sei antifascista, levatela subito, te ne devi andare via da qua!», e al suo rifiuto arriva una testata sul naso. È successo sabato notte, intorno alle quattro del mattino, in zona San Francesco Ripa, in pieno Trastevere, nel cuore di Roma. Quattro ragazzi appena ventenni sono stati aggrediti da una decina di individui sui trent'anni. La loro unica colpa? Quella di indossare la maglietta bordeaux simbolo del cinema America, che nel periodo estivo anima e colora le notti di piazza San Cosimato, dove loro stessi avevano passato la serata. Li hanno presi a bottigliate, a pugni e testate.

A denunciare i fatti una delle vittime, David Habib, che è stato ricoverato al Fatebenefratelli. Lì è arrivato tumefatto, ricoperto di sangue con una frattura scomposta del setto nasale. All'amico sono stati messi tre punti sul sopracciglio destro. «È stato un assalto pieno di violenza, che non riusciamo a comprendere, noi non abbiamo nemmeno risposto alle loro provocazioni», ha raccontato David Habib che nonostante la paura non ha accettato di togliersi la maglia. «Io non ho acconsentito e la conseguenza è stata una testata sul naso. È evidente che avessero già deciso di aggredirci. Abbiamo avuto la sensazione che ci avessero seguito da piazza Trilussa fino a piazza San Callisto». Un'aggressione che non ha intimorito i giovani, che torneranno a frequentare Trastevere come hanno sempre fatto.

«Non smetteremo di frequentare i territori di questa città liberamente e di rivendicare le nostre idee - ha aggiunto Habib - come non smetteremo di partecipare alle proiezioni a San Cosimato e di indossare la maglietta del cinema America».

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

