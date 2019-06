Saranno loro, i tre tenori della risata, come li hanno ribattezzati, a dare il via a Sounds Best, la stagione di concerti allo stadio B. Stirpe di Frosinone (tre serate con gli show più amati, nelle uniche date estive per il Centro-Sud Italia,del 18, 20 e 27 giugno).

Ad aprire la stagione, oggi, saranno appunto Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni (nella foto)con il Summer Tour, lo show con il trio di mattatori protagonisti indiscussi della scena che solo a Firenze, è stato visto da oltre quindicimila spettatori. Il segreto del successo? «Ci divertiamo - sintetizza Panariello - Con il testo scritto in un modo, poi siccome si allunga sempre di più abbiamo dovuto tagliare. Perché uno si affeziona alle battute. Senza farci scoprire abbiamo tagliato quelle di Leo. E quindi lui fa sempre meno» (biglietti da 25 euro). Giovedì 20 giugno sarà la volta di Alvaro Soler, giovedì 27 giugno quella di Fedez con il suo Paranoia Airlines.

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA