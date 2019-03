Sabrina Quartieri

La Capitale vista da Instagram. Mentre la Città Eterna si prepara al 21 aprile per festeggiare il suo 2772 compleanno, i millennials cresciuti a pane e social network si mettono in moto, per onorare la ricorrenza nelle piazze virtuali. La caccia al post perfetto per fare le foto da postare in rete, infatti, è già iniziata. Ma dove trovare i dieci spot più instagrammabili? E, soprattutto, quali sono i trucchi per fotografarli al meglio? A svelarli è Matteo Acitelli, giornalista, influencer da 179mila followers e fondatore di Igers Roma.

«Su tutti c'è il Colosseo racconta l'imprenditore digitale che consiglio di immortalare all'alba o al tramonto, magari dalla terrazza del ristorante Aroma dello chef stellato Giuseppe Di Iorio a Palazzo Manfredi, usata dai Ferragnez». Segue, subito dopo, Fontana di Trevi che, sui display, fa da cornice al lancio della monetina con tanto di Boomerang. «Per uno scatto dall'alto spiega Acitelli si può sfruttare la finestra di un negozio lì di fronte». A piazza di Spagna bisogna andare di mattina presto: «Un mio post con la scalinata vuota ha generato grande stupore», aggiunge l'iger. Ancora: gli scorci più virali sono vicolo di Santa Maria in Trastevere e vicolo di San Simeone. Qui, al tramonto, i Travel blogger si dedicano a scatti e a aperitivi. Il post con Castel Sant'Angelo diventa originale se ripreso da via del Banco di Santo Spirito o sfruttando la prospettiva da Ponte Sant'Angelo; ma è la Scala Elicoidale a doppia spirale dei Musei Vaticani a conquistare gli Instagramer più esigenti con il suo elegante rigore.

Per gli amanti della street art, c'è il muro con i volti di Janis Joplin, Frida Kahlo e Giovanni Paolo II di via dei Magazzini Generali, mentre per i più romantici il luogo da raggiungere è la Fontana di Carlotta alla Garbatella. Infine, lo scatto per un omaggio floreale a Roma è al Roseto comunale, che riaprirà proprio il 21 aprile. Ma come rendere la foto giusta un post di successo?», spiega Acitelli, che conclude, ricordando di modificare le immagini prima di pubblicarle: «Al pc utilizzate Lightroom, mentre con gli smartphone vanno bene app tipo VSCO Cam».

