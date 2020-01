Rkomi

ORION CLUB

«Tornare on stage mi dà una grande energia. Sono pronto a sfidare le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni».

Doppia data romana per

il rapper e il suo Dove gli occhi non arrivano tour.

Viale Kennedy 52, Ciampino, domani (sold out) e domenica, ore 22,30, 338.7638681

Domeniche D'Incanto

TEATRO ELISEO

I dialoghi domenicali con Europa InCanto Orchestra, composta da giovani europei under 35, che eseguirà le Carmen Suites di Bizet; primo di tre concerti durante i quali il direttore Germano Neri guiderà il pubblico all'ascolto dell'opera.

Via Nazionale 183, domenica (poi 16/02 1 1/03), 12 euro, 3341024116

Three Dimensional

ASSOCIAZIONE ESCHILO

Gianluca Lucantonio, Stefano Nunzi, Andrea Nunzi: trio dal sound originale che affonda le radici nel jazz Bebop.

Via dei Carpazi 14, oggi alle 20,30, 15 euro

