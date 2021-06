Ricoveri -79% in due mesi, gli ospedali respirano

Continua il progressivo svuotamento degli ospedali. Grazie alla vaccinazione degli over 60, i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri sono scesi dai 29.337 del picco raggiunto il 6 aprile a 6192, con un crollo del -78,9% in 2 mesi. Quelli in terapia intensiva sono scesi da 3743 a 989, pari a -73,6%. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 26 maggio-1 giugno.

Da metà aprile sono in costante calo anche i decessi, che «nell'ultima settimana - è il report Gimbe - si attestano in media poco sopra i 100 al giorno». Ieri in Italia le vittime sono state 59. C'è però ancora una corposa fetta di over 60 - 3,3 milioni di persone - che sfugge al vaccino e dunque « a elevato rischio di ospedalizzazione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 05:01

