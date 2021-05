Per la prima volta nella storia i servizi segreti saranno guidati da una donna: Draghi ha assegnato la carica di capo del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all'ambasciatrice Elisabetta Belloni, che prende il posto dell'attuale direttore generale, il prefetto Gennaro Vecchione.

L'ambasciatrice Belloni, romana, 63 anni il prossimo primo settembre, è stata la prima donna segretario generale della Farnesina, ruolo che ha ricoperto per cinque anni, da maggio 2016 a oggi, sostituendo Michele Valensise. Anche per la Farnesina si era trattato di una novità assoluta: fino a quel momento, infatti, l'incarico era stato ricoperto solo da uomini. Alla guida dell'unità di crisi del ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni ha gestito i sequestri degli italiani in Iraq lavorando fianco a fianco con gli 007. Un lavoro delicato dietro le quinte per riportare a casa gli ostaggi italiani.

