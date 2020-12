Nico Riva

È stato un pomeriggio di terrore quello di ieri in Germania, a Trier (Treviri). Intorno alle 14, un'auto è piombata sulla folla nel centro storico della città, nella zona sud-occidentale dello Stato, poco distante dal confine con il Lussemburgo. Le vittime sarebbero 5, tra le quali un bambino. I feriti sarebbero almeno quindici, in maggioranza gravi.

Secondo la prima ricostruzione, un Suv grigio si è lanciato a folle velocità sulla Fleischstrasse, la via pedonale ricca di negozi e caffè che porta alla piazza centrale della città, Hauptmarkt, in direzione della Porta Nigra di origine romana, attrazione principale della città di Treviri e Patrimonio Unesco. La polizia ha fortunatamente arrestato subito il conducente e sequestrato il mezzo: si tratta di un cinquantunenne tedesco, Bernd W., originario del distretto Trier-Saarburg. Secondo il procuratore Peter Fritzen, si tratta di un senza fissa di mora senza precedenti penali, che viveva nella sua auto da alcuni giorni. Al momento dell'arresto era ubriaco.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver assistito ad uno spettacolo agghiacciante, con le persone che venivano scaraventate in aria dal Suv. È scioccato Wolfram Leibe, primo cittadino di Trier, come si evince dalle sue parole riportate da Der Spiegel: «È stata una furia, semplicemente orribile. C'è una scarpa da ginnastica lì e la ragazza che l'accompagna è morta».

Ancora non è accertato il movente. Non sono in pochi ad aver ripensato ai precedenti analoghi, da Münster a Volksmarsen. Ma soprattutto alla strage dei mercatini di Natale di Berlino. Il 19 dicembre del 2016, un camion piombò sulla folla radunata nella capitale tedesca, facendo 12 morti e 56 feriti. L'attentato venne poi rivendicato dall'Isis. A poco più di due settimane dal quarto anniversario di quell'orribile strage, la Germania piange nuovamente la morte insensata e violenta dei suoi cittadini innocenti.

