Nico Riva

Dal coming out sessuale a quello sanitario: la nuova frontiera delle confessioni social delle celebrità sono patologie e infortuni. «Trasmette realtà. L'aria di mistero che una volta avvolgeva le star non è più interessante», spiega Nancy Brilli. L'attrice nel 2017 rispose su Facebook a delle insinuazioni elencando le operazioni subite. Sabato scorso è stata la volta di Carlo Verdone.

Con un video ha annunciato un intervento all'anca dopo anni di dolori, che gli impedivano pure di camminare. La ripresa non è ancora ultimata, ma come recita il famoso proverbio cinese: ogni lungo viaggio inizia con un primo passo, che l'artista romano ha voluto condividere sul web per la gioia di migliaia di fan. Sui social, spesso utilizzati per raccontare una vita filtrata, c'è quindi chi «si racconta come persona oltre che come personaggio, senza indorare la pillola», prosegue Nancy Brilli. «Il pubblico è confortato dalla condivisione. È un messaggio di coraggio». Come quello di Emma Marrone, che ha aggiornato i fan sulla sua dura malattia. Di Elena Santarelli, che ha raccontato il dramma del figlio. Kasia Smutniak ha fatto della sua vitiligine un'opportunità per «imparare ad accettare e amare i difetti». E Samantha De Grenet ha mostrato a tutti il suo gomito (fasciato) del tennista. Un nuovo modo per umanizzare la propria immagine e rendere partecipi i fan nelle sfide della vita che colpiscono tutti, indipendentemente dalla notorietà. E forse, anche per sentirsi meno soli quando non c'è più nulla da fare, come per la compianta Nadia Toffa.

Il fenomeno nasce oltreoceano: dalla malattia di Lyme di Justin Bieber al cancro alla pelle di Hugh Wolverine Jackman, passando per la fibromialgia di Lady Gaga. Per dire: «Anche noi ci ammaliamo, e non c'è niente di cui vergognarsi».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA