NAPOLI, IL CARDINALE A CASA DELLA MAMMA

«Ho davanti agli occhi il dolore dei suoi genitori, sentivo il bisogno di abbracciare Carmen e Giuseppe».

Nel corso dell'omelia per la celebrazione di San Gennaro l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha parlato a lungo della terribile vicenda di Samuele, il bimbo di 4 anni morto dopo essere finito giù dal balcone al terzo piano dell'abitazione nella centrale via Foria.

Il prelato ha rivelato di essere stato a casa della famiglia di Samuele: «Chiedo per questi genitori, giovani, una preghiera, hanno bisogno di questa preghiera e della nostra vicinanza». Non a caso è aumentato in via Foria il numero di fasci di fiori, lumini e piccoli pupazzi di peluche lasciati nel punto dove è precipitato venerdì scorso il piccolo Samuele.

La mamma del bimbo, Carmela, lancia un appello a giornali, tv e persone comuni: «Per piacere non pubblicate più fotografie di mio figlio, né video».

Oggi il legale del domestico 38enne accusato di omicidio (Mariano Cannio, che sembra soffra di problemi psichici) saprà se è oggetto di contestazione da parte dei magistrati il video circolato sui social nel quale il bimbo dice al domestico «ti butto giù», accompagnando la frase con un insulto dialettale. (M.Fab.)



