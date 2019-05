Musica e Natura risuoneranno ancora insieme domenica 9 giugno per la terza edizione di Villa Borghese Piano Day, la giornata di concerti gratuiti nel verde - con i pianoforti che spunteranno grazie alla ditta Ciampi - tra classica, jazz e natura completamente gratuiti. In programma concerti a tutte le ore e per tutti i gusti con la direzione artistica di Gaia Vazzoler e Massimo Spada. Due le novità di quest'anno: un pianoforte alla Terrazza del Pincio che potrà essere suonato da chi lo vorrà per tutto il giorno e le passeggiate guidate alla scoperta della storia e dei segreti del Parco. Tornerà alle 15 lo spazio Pianisti in erba, che vede protagonisti i bambini, le cui esibizioni saranno abbinate all'associazione Peter Pan Onlus. Tra i momenti di spicco, l'inaugurazione, alle 11 al Laghetto, con Cristiana Pegoraro, il jazz di Greg Burk.

Info www.villaborghesepianoday.it e Fb

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

