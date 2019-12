MILANO - L'Inter di Conte non sale sull'ottovolante delle vittorie in trasferta. Ne aveva ottenute sette consecutive, in precedenza. All'ottava, a Firenze, è stata agganciata sull'1-1 dalla Fiorentina, che ha realizzato il pari con l'ultimo entrato Vlahovic al minuto numero 92, dopo una galoppata da urlo sul versante sinistro e palla alle spalle di Handanovic. Adesso con la Juve è pari e patta in classifica, nel senso che entrambe dividono la prima posizione a quota 39.

L'Inter si è portata in vantaggio all'ottavo minuto con una rete dell'ex Borja Valero. E aveva pure radddoppiato sempre nella prima frazione con Lautaro Martinez, imbeccato da Lukaku. Rete annullata dal Var per l'offside del belga in avvio di azione. Una paratona di Handanovioc e un'altra del suo collega viola sulla zuccata di Lukaku, sempre nei primi 45'.

Nella ripresa lo stesso Lukaku si è divorato il raddoppio (come aveva fatto in due occasione con il Barcellona cinque giorni prima in Champions) nella ripresa, con Dragowski che respinge in tuffo la conclusione ravvicinata dell'attaccante interista. Per Montella: «Un pari meritatissimo», mentre Conte recrimina: «Preso un gol in pieno recupero, ma meritavamo molto di più del pareggio». (M.Sub.)

