Michele Merlo non ce l'ha fatta e ora restano solo dolore e rabbia. Per il 28enne cantante, ex concorrente di X-Factor e Amici, è stata fatale l'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Mike Bird, questo il suo primo nome d'arte, era ricoverato da venerdì in terapia intensiva, all'ospedale Maggiore di Bologna.

«Guardate tutti il cielo, troverete una stella, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso», il post con cui papà Domenico ha annunciato la morte, avvenuta tra domenica e lunedì. Non mancano però le polemiche: come denunciato dai genitori, Michele Merlo si sentiva male da giorni e mercoledì scorso era stato rimandato a casa dal pronto soccorso di Vergato. I medici avrebbero confuso i sintomi della leucemia con una infezione virale di poco conto: «Hai solo le placche alla gola». Non era così, dal momento che il giorno dopo il ragazzo era poi stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Maggiore. Anche per questo, l'Ausl di Bologna ha avviato un'inchiesta interna. Come se non bastasse, i soliti idioti sui social hanno legato la morte di Michele al vaccino anti-Covid. «Smentiamo categoricamente, Michele non era stato vaccinato», hanno scritto i genitori.

Tanto dolore non solo tra i genitori, ma anche tra chi aveva conosciuto bene Michele. «Profondo e malinconico nello sguardo, ma solare nel sorriso. Eri speciale, lo avevamo capito tutti», il ricordo di Maria De Filippi. Anche Emma Marrone gli dedica un messaggio: «Ieri sera ho cantato forte per te, oggi il mio cuore si è rotto in mille pezzi». E anche Riki, concorrente nella stessa edizione di Amici, non riesce a nascondere il dolore: «Abbiamo condiviso un anno incredibile insieme, ora sono parcheggiato in doppia fila a piangere come un idiota. Ciao amico mio». (E. Chi.)

