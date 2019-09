LE 3 DOMANDE

Cosa rischiano gli utenti della piattaforma pirata al centro delle indagini?

Le centinaia di migliaia di utenti (700mila quelli individuati perché in possesso di codici della piattaforma IpTv Xtream Codes) che hanno usufruito di streaming pirata rischiano multe pesanti che vanno dai 2mila ai 25mila euro, oltre a una condanna penale che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.

Come sono stati individuati?

Gli investigatori - come spiegato dal tenente colonnello Giovanni Reccia, comandante del Nucleo Speciale Tutela Privacy e frode tecnologica - sono risaliti agli abbonati attraverso due elementi: la traccia ip, ovvero l'indirizzo dell'apparecchio collegato a internet, e le carte di debito con cui sono stati effettuati i pagamenti.

Basterà solo pagare?

No, ciascun utente individuato riceverà un avviso con conseguenze penali: quindi vanno aggiunte anche le spese legali.

