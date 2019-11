LA POLIZIA IN 12 SCATTI

Mario Landi

Dodici scatti per ritrarre il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato. A firmarli è Paolo Pellegrin, una delle più ammirate firme della fotografia italiana e fotoreport di guerra, nonché, vincitore di dieci edizioni del World Press Photo. Il nuovo calendario 2020 della Polizia è stato presentato a Roma dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dal Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, e dal Presidente dell'Unicef Italia, Francesco Samengo, presso La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.

Pellegrin, dal 2005 membro effettivo di Magnum Photos, una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo, ha voluto ritrarre l'attività operativa delle donne e degli uomini della Polizia, attraverso un racconto che mette a fuoco l'umanità dei poliziotti.

Anche quest'anno la realizzazione del calendario ha trovato la partenship di Unicef Italia Onlus. Il ricavato della vendita verrà devoluto al Comitato italiano per l'Unicef per sostenere il progetto connesso alla celebrazione del Trentesimo anniversario della Convenzione Onu dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, occasione per riaffermare i diritti degli under 18. «Quest'anno celebriamo i 30 anni della Convenzione, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, e i 20 anni di collaborazione con la Polizia di Stato. Durante questi tre decenni si sono ridotte di oltre il 50% le morti dei bambini sotto i 5 anni; la percentuale dei bambini denutriti è quasi dimezzata. Ma sono ancora molte le sfide davanti a noi», ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente di Unicef Italia. L'acquisto del Calendario della Polizia di Stato, è possibile presso il Museo delle Auto della Polizia, a Roma, via dell'Arcadia 20 e presso gli URP (uffici relazioni con il pubblico) delle Questure.

