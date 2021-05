ROMA - X Factor sceglie il suo frontman: sarà Ludovico Tersigni il conduttore dello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW. Romano, 25 anni, Ludovico è tra i protagonisti di Skam Italia, vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series e tenuto incollati agli schermi migliaia di fan per 4 stagioni. Suo il posto che è stato fin dall'inizio del fortunato talent di Alessandro Cattelan, come anticipato nei giorni scorsi da Dagospia.

Per Ludovico Tersigni, recitazione ma anche musica: suona il basso e la chitarra e ha una band di cui non ha mai svelato il nome. La sua carriera inizia quando, ancora bambino, a scuola si divideva tra musica e teatro. Nel 2014 ha interpretato il ruolo di Ludovico nel film di Diego Bianchi, in arte Zoro, Arance e Martello. A seguire, al cinema è stato nel 2016 nel cast di L'estate addosso di Gabriele Muccino, e l'anno dopo protagonista di Slam Tutto per una ragazza, film di Andrea Molaioli.

Ludovico è tra i protagonisti delle prime due stagioni della serie Tutto può succedere diretta da Lucio Pellegrini e dal 2019 è tra i volti della serie Summertime. Oltre a questo, dipinge ed è molto sportivo (pratica vela, surf, arrampicata e skate). «Ci siamo fatti guidare da due capisaldi: la ricerca del talento e il desiderio costante di metterci alla prova. Con Ludovico siamo convinti di aver trovato un nuovo punto d'incontro tra questi due elementi: un talento che racchiude in sé l'autenticità, la freschezza, il fervore creativo dei vent'anni e la volontà di intraprendere una sfida su un nuovo territorio», ha spiegato Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia.

