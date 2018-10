Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James Perugia«Sulle autostrade A24-A25 mancano gli standard di sicurezza». La relazione dell'ufficio ispettivo territoriale del ministero dei Trasporti aggiunge un nuovo, inquietante capitolo dopo l'allarme lanciato dal ministro Toninelli. Otto i viadotti più a rischio su un totale di 87 ispezionati: così il ministro mette in guardia ulteriormente Società dei Parchi (concessionaria delle autostrade laziali e abruzzesi) con una lettera in cui prescrive «la limitazione del traffico pesante».Strada dei Parchi si è subito adeguata ed ha comunicato di aver esteso a tutti gli 87 ponti ispezionati le misure già previste dal 2017 sugli stessi 8 viadotti: divieto di fermata dei mezzi pesanti in corsia di emergenza, divieto di sorpasso e obbligo di distanziamento di 50 metri da parte dei mezzi pesanti.Ma la società rintuzza con una diffida per lo sblocco dei 192 milioni (fondi inseriti nel decreto Genova), per la messa in sicurezza dei viadotti: «Il ministro dei Trasporti dà per fatto lo sblocco dei fondi, quando non è vero. I soldi non sono mai arrivati». Ieri la lettera con cui Toninelli ha chiesto a Sdp di adottare misure di sicurezza, cui ha fatto seguito la limitazione del traffico pesante sugli 87 ponti.Ma le grane non finiscono qui. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto una inchiesta sulla sicurezza delle infrastrutture, tra cui viadotti e piloni, nelle autostrade A24 e A25: le indagini condotte dai carabinieri, sono scattate dopo il caso (nella serata del 10 settembre scorso) della caduta di pezzi di calcestruzzo dalla parte sottostante del viadotto San Giacomo, sulla Roma-Teramo.Inoltre la relazione dell'ufficio ispettivo territoriale del Mit ricorda anche che lungo la strada dei Parchi sono presenti 14 gallerie per cui sussiste un obbligo di adeguamento entro il 30 aprile 2019. Secondo i tecnici del Mit è verosimile che per la scadenza le autostrade A24 e A25 non saranno in regola con l'obbligo normativo e rischiano l'interdizione al traffico.riproduzione riservata ®