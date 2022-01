«Io come Monterossi, vincente involontario»

Michela Greco

«Ci sono diverse cose che mi affratellano a Monterossi. Se non bastasse Milano, ci sono la generazione cui appartiene e l'essere un vincente involontario innamorato dei perdenti, secondo la definizione dell'autore dei romanzi. Ne ho conosciuti di personaggi così, forse anch'io sono un po' così».

Gli abiti del personaggio ideato da Alessandro Robecchi, autore televisivo cinquantenne ironico e disilluso, calzano a pennello su Fabrizio Bentivoglio, che lo incarna nella serie Prime Video Monterossi, 6 episodi da 50 minuti disponibili da lunedì prossimo. Mentre è impegnato a schivare il molto remunerativo rinnovo del contratto per il programma tv di cui ora si vergogna Crazy Love - Monterossi viene travolto da una trama crime che gli entra dritta in casa: un uomo bussa alla porta e gli spara, lisciandolo di pochissimo. «Non sono uno spettatore assiduo, ma la tv che mostriamo nella serie mi sembra verosimile spiega Bentivoglio, che prossimamente vedremo nel nuovo film di Salvatores Il ritorno di Casanova È una tv che usa i sentimenti delle persone, più che raccontarli».

Costretto suo malgrado a indagare, Monterossi parte sempre dalla sua casa milanese, rifugio ancorato nel suo tempo (con l'arredamento anni '70) che si affaccia sui grattacieli. «La Milano che ricordo io dice l'attore, nato e cresciuto a Milano ma poi partito è diversa dall'attuale. Dove ora ci sono i grattacieli c'era il Luna Park».



