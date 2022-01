Fabrizio Bentivoglio è Monterossi nella serie di Prime Video. Lo speciale video

Dal 17 gennaio su Prime Video arriva "Monterossi", serie tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi e diretta da Roan Johnson con protagonista Fabrizio Bentivoglio. Carlo Monterossi (Bentivoglio) è un autore televisivo che lascia il programma trash che gli ha sempre dato fama e soldi ma che in fondo ha sempre detestato. Una sera come tante, mentre sorseggia un bicchiere del suo whisky preferito, un tizio con il volto coperto gli punta una pistola in faccia. Iniziano così le avventure di Monterossi, da un incontro mancato con la morte, in cui viene salvato solo dal caso. « Un aspetto che mi piace del personaggio di Monterossi è il senso di giustizia che lo fa muovere » racconta Bentivoglio. « La scrittura di Robecchi era molto cinematografica con dialoghi taglienti e ironici » rivela Roan Johnson. « Quando hai un testo così forte, la difficoltà più grande è sapere che le modifiche che farai e che non saranno tante, devono essere precise e giuste per non rompere quel perfetto equilibrio » continua. Monterossi è dal 17 gennaio su Prime Video. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA