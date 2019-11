Inferno in galleria, automobilisti intrappolati

Michela Poi

Fumo nero e fiamme alte oltre un metro. Terrore in una galleria dell'autostrada A10 Genova Ventimiglia, in Liguria, dove un tir ha improvvisamente preso fuoco nel tratto Savona e Spotorno, seminando il panico tra coloro che percorrevano lo stesso tratto. Quarantadue le persone rimaste intossicate, tra cui anche un vigile del fuoco arrivato sul posto per spegnere le fiamme: ma l'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che si consumasse una tragedia.

Il tutto è avvenuto ieri mattina verso le 11. Il mezzo stava percorrendo la galleria Fornaci quando, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco. In pochi minuti il fumo ha invaso l'intera carreggiata paralizzando il traffico e intossicando gli automobilisti rimasti intrappolati nelle proprie macchine. «La gente ha iniziato a scendere dalle auto e a percorrere la galleria a piedi, quindi ha respirato molto fumo», ha dichiarato Salvatore Esposito, direttore del 118. Alla fine sono state 42 le persone trasportate negli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure. Molte di loro, che ora sono in buone condizioni, si trovavano a bordo di un autobus che si trovava subito dietro il tir. Il conducente del mezzo pesante è invece riuscito ad uscire indenne dal rogo.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA