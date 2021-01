In 24 ore 8.824 nuovi casi e 377 vittime per il Covid

Difficile definire positivi numeri che contano altri 377 decessi, ma quello di ieri si è presentato come un giorno incoraggiante riguardo i dati del contagio che hanno registrato una flessione rispetto a lunedì scorso con 8.824 nuovi casi positivi (contro i 12.532 della scorsa settimana) a fronte di 158.674 tamponi (di cui 71.427 test rapidi antigenici). Solo tre le regioni con oltre mille casi in un giorno: Sicilia (ieri la più colpita), Lombardia ed Emilia Romagna. Al contrario tornano a salire i dati dell'area ospedaliera con un aumento di 41 posti letto occupati in terapia intensiva e di 127 nei reparti ordinari. Con 14.763 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi scendono a 547.058, oltre seimila in meno rispetto a domenica. (S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 05:01

