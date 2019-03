Ida Di Grazia

Il caro biglietti colpisce anche la Capitale. Dal primo novembre il biglietto del Parco archeologico del Colosseo passerà da 12 a 16 euro, aumentando del 33%. È questa una delle tante novità illustrate ieri dalla direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che ha presentato il nuovo sistema di ticketing differenziato del Parco.

Il biglietto Basic comprenderà le visite al Colosseo, al Foro Romano e al monte Palatino, uno dei sette colli di Roma, mentre quello Super da 16 euro, permetterà di visitare Foro Romano, monte Palatino e siti Super, dalla Casa di Augusto a Santa Maria Antiqua.

Sempre a partire da novembre sarà disponibile il biglietto Full Experience a 22 euro che durerà due giorni e permetterà di visitare Colosseo, Arena, Foro Romano, monte Palatino e siti Super. Il Colosseo è al quarto posto fra i siti culturali più visitati al mondo prima ci sono solo il Louvre, la Grande Muraglia Cinese e il museo nazionale di Pechino, ed è il maggiore attrattore culturale d'Italia, al primo posto per numero di visitatori.

Eppure il costo del biglietto rispetto ad altre realtà internazionali «si attesta ad oggi -come ha specificato la direttrice - con 12 euro, alla coda del grafico che va dai 22 del Metropolitan ai 5 euro delle piramidi di Giza. Prezzo fra l'altro stabile dal 2008». Negli ultimi 20 anni la crescita dei visitatori del Colosseo è stata costante.

«Dal 2009 al 2018 i visitatori totali sono stati 60 milioni, pari allo 0,8% della popolazione mondiale. Un numero impressionante ha concluso la direttrice - che negli ultimi due anni, dal 2016 al 2018, è cresciuto del 9,3%. Nel 2018, i visitatori sono stati 7,7 milioni». Colosseo, Foro romano e Fori imperiali e Musei Capitolini, infine presto potrebbero essere i siti museali romani a sperimentare per primi la nuova gestione «ammazzacode» già sperimentata agli Uffizi di Firenze durante i giorni a ingresso gratuito.

Per verificarne la fattibilità, partirà un tavolo tecnico tra Ministero dei Beni culturali e Campidoglio, frutto di un protocollo d'intesa che è in dirittura di arrivo e che coinvolgerà diverse istituzioni amministrative e culturali.

