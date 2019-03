Ida Di Grazia

Classe 1992, Mahmood è il primo cantante a vincere nello stesso anno Sanremo Giovani, il premio della critica di Sanremo Giovani e il Festival di Sanremo 2019, e questa sera sarà ospite a Radio2 live. Padroni di casa Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini che racconteranno agli ascoltatori il concerto ad un mese dall'uscita di Gioventù Bruciata che comprende la mega hit Soldi da poco certificata doppio disco di Platino, riconoscimento da parte della FIMI che indica che il brano ha venduto oltre le centomila copie nel mercato online e con oltre 10 milioni di ascolti, il brano è tra i pezzi più ascoltati al mondo nella Top 100 Global di Spotify.

L'esibizione sarà aperta come di consueto ad un ristretto pubblico di fortunati ascoltatori con ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Per partecipare a Radio2 Live è possibile iscriversi alla pagina RaiPlayRadio/Radio2, cliccando su come partecipare all'interno dello spazio dedicato a Radio2 Live. Prima del live, alle 14, Mahmood sarà anche ospite de La Versione delle Due con Andrea Delogu e Silvia Boschero. Radio2 Live' è anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instragram e twitter di @RaiRadio2 Mahmood, all'anagrafe Alessando Mahmoud, sarà il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest 2019 che si terrà dal 14 al 18 maggio prossimi in Israele, poiché che la nazione vincitrice ottiene il diritto di ospitare il festival l'anno successivo. Lo scorso anno fu Netta a trionfare a Lisbona. Quest'anno gli artisti si ritroveranno a Tel Avive lo show sarà condotto da Bar Refaeli ed Erez Tal.

