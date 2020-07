Ida Di Grazia

Ancora poche ore e ci siamo: con l'arrivo di Temptation Island prende ufficialmente il via l'estate televisiva. La settima edizione del docureality parte questa sera su Canale 5 con una conferma, Filippo Bisciglia in conduzione, e una novità: per la prima volta vedremo sia coppie famose come Antonella Elia - Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro - Lorenzo Amoruso, che gente comune.

Ancora nessuna novità, invece sulla versione dedicata esclusivamente ai personaggi famosi e che vedrebbe alla guida per il secondo anno consecutivo Alessia Marcuzzi. Sono sei le coppie, non sposate e senza figli in comune, che hanno deciso di mettere alla prova il proprio amore, insieme ai vip ci saranno: Valeria Ciavy; Annamaria Antonio; Anna Andrea; Sofia Alessandro. Il format resta confermato, le coppie sono sbarcate settimane fa in Sardegna e all'Is Morus Relais trascorreranno 21 giorni lontane dal proprio partner e in compagnia rispettivamente di 11 donne single e 12 uomini single. In questa 7 stagione, per garantire alle coppie e ai single di vivere l'esperienza di Temptation Island nella maniera più spensierata possibile, e in piena sicurezza, sono state prese tutte le precauzioni di legge anti Covid-19: sia il cast che tutto lo staff coinvolto, hanno effettuato ripetuti controlli sierologici da ben prima dell'inizio delle riprese per il programma. I partecipanti, coppie e single, hanno anche rispettato un periodo di isolamento domiciliare precedente all'ingresso nei villaggi; i trasferimenti dalle loro residenze alla Sardegna, sono avvenuti in modo protetto dal punto di vista dell'esposizione al rischio virus. Lo staff coinvolto, tecnici, produzione e redazione, vive in isolamento all'interno del resort dove ci sono i villaggi dei partecipanti. Quindi sì alle esterne ma in tutta sicurezza. In attesa di gustarci la prima puntata dall'account Instagram della trasmissione targata Maria De Filippi, arrivano i primi spoiler che mostrano già le prime sedie volare e coppie in crisi a pochissimi giorni dall'inizio.

Tra i rumors che circolano in rete si parla già di crisi profonda tra Antonella Elia e Pietro delle Piane. I due, che abbiamo imparato a conoscere durante il Grande Fratello Vip, sembrano essere già ai ferri corti con la Elia che dopo aver visto una clip ed esclamato: «Oddio che fa? Che bastardo!» avrebbe chiesto subito un falò di confronto. Ma non sono da meno nemmeno le coppie NIP come Andrea, fidanzato con Anna da 10 anni che dopo aver visto un filmato nel Pinnettu è uscito sconvolto in giardino. Gli ingredienti per un nuovo successo ci sono tutti così come il falò, ormai uno degli appuntamenti più attesi, non solo da chi vive in prima persona questa singolare esperienza, ma anche dal pubblico a casa. Davanti al falò, fidanzate e fidanzati avranno l'opportunità di spiare il proprio partner, capire come si comporta insieme ai single e dare una svolta al proprio rapporto. La domanda di rito finale è sempre quella: «Vuoi uscire dal programma insieme o separati?».

