Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2: quanti sono gli scenari anti crisi?

«Tre. Ma non certo le elezioni. Date le peculiarità storiche del ceto politico, è evidente che c'è un numero rilevante di parlamentari che teme di non essere più rieletto».

Avremo un Conte ter?

«Mah, la maggioranza mi sembra asfittica».

Allora è favorito un altro premier?

«È una buona ipotesi ma a patto che si tratti di un profilo istituzionale: come Gentiloni, Franceschini, anche Di Maio».

Non è che alla fine si farà il governo di salvezza nazionale?

«Si parla di Cottarelli come possibile guida tecnica. E c'è sempre il nome magico di Draghi».

La crisi economica però non ha bisogno di un governo galleggiante.

«Infatti. Non si è capito che la Ue lega l'utilizzo dei 209 miliardi del Recovery alla realizzazione di riforme profonde: giustizia, scuola, digitalizzazione, burocrazia».

Giorni difficili per Mattarella...

«Equilibrio e rigore istituzionale, Mattarella è uno dei migliori Presidenti della Repubblica. Non darà mai l'ok a un governo troppo debole».

Renzi è in gioco?

«Con un premier diverso da Conte, molti sono in gioco». (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA