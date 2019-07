Furti a ripetizione, scatta la psicosi «Occhio alla banda degli orologi»

Emilio Orlando

Velocità e destrezza. Sembra una ladra ipnotizzatrice. Tutto si svolge in pochi secondi. Una ragazza sudamericana, non affascinante ma ammaliante e con una voce rassicurante ferma in strada la vittima prescelta. Le rivolge una serie di domande, incomprensibili, in un italiano stentato, come se volesse chiedere un'informazione. Poi, improvvisamente, l'ammaliatrice fa finta di aver capito e porge il palmo per una stretta di mano. In quel momento entra in azione.

Con una mossa repentina riesce a sganciare la chiusura del cinturino dell'orologio, ad impossessarsene e a fuggire via. È il modus operandi della rapinatrice di orologi di valore, che da qualche tempo sta mietendo decine cronografi dai polsi dei residenti di Casal Palocco. Cinque i colpi messi segno in poche settimane, una ventina da inizio anno. L'ultimo in ordine di tempo è successo ieri mattina, in via Partenio Vinicea. A farne denuncia ai carabinieri, è stato Fabio Pulidori presidente del Consorzio di Casal Palocco. L'uomo intorno a mezzogiorno, è stato avvicinato da una donna sui trent' anni sudamericana, che dopo avergli chiesto un'informazione a cercato di afferragli la mano con la scusa di salutarlo. «Quando mi ha allungato la mano racconta Fabio Pulidori io le lo dato quella destra. La donna però, mi faceva notare che dalle sue parti ci si salutava dandosi la mano sinistra, guarda caso proprio quella dove porto l'orologio. È stato lì che ho sentito il polso più leggero ed ho capito che me lo aveva sfilato. L'ho afferrata, non violentemente continua Pulidori ed il cronografo è caduto per terra».

La donna dopo essere scoperta è fuggita. Forse ad attenderla dietro l'angolo c'erano i suoi complici pronti per la fuga: la banda degli orologi.

È una banda ben organizzata, composta da almeno 5 componenti tra cui due donne. Nella stessa zona hanno agito sempre con la stessa tecnica definita dell'abbraccio. Episodi sono stati messi a segno anche nei parcheggi dei supermercati o intorno ai centri commerciali. I bersagli sono sempre perlopiù donne o uomini soli.

Lunedì 15 Luglio 2019

