Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Esclusa dalla rosa delle giocatrici perché candidata al consiglio comunale di Marano con una lista civica che figura nell'alleanza di centrodestra insieme a Noi con Salvini. È successo a Titty Astarita, calciatrice e capitano della squadra femminile dell'Afro-Napoli United.Ad annunciare la decisione è lo stesso club calcistico che si occupa di integrare, attraverso il calcio, gli italiani e i migranti. «L'Afro-Napoli United non è una squadra come le altre - si legge in una nota del club - nasce come progetto di inclusione e integrazione». A stretto giro il commento della diretta interessata: «Quando mi hanno detto che avrei dovuto scegliere sono rimasta senza parole. Mi sono candidata con una lista civica e non sposo le politiche di Salvini». Mentre il leader leghista, da Twitter, attacca: Gli unici razzisti sono i buonisti di sinistra. Tenete la politica fuori dallo sport!.