Enrico Sarzanini

ROMA Tutto su Milinkovic Savic per tornare in piena corsa Champions. Contro l'Atalanta il tecnico Simone Inzaghi punta forte sul serbo. Può essere lui l'ago della bilancia della stagione, il giocatore giusto per rilanciare le ambizioni di una squadra partita a rilento e già in ritardo nella corsa al quarto posto. Sabato all'Olimpico vietato sbagliare perché una sconfitta porterebbe ad otto i punti distacco dalla squadra di Gasperini terza classificata, un gap che, pur essendo appena all'ottava stagione, sarebbe complicato da recuperare. Giusto dunque puntare sul giocatore più importante e tecnico della rosa che, fresco di rinnovo fino al 2024 e con lo stipendio più alto della squadra assieme a quello di Immobile, ha proprio nell'Atalanta la sua vittima preferita: tre gol in sei partite l'ultima rete nella finale di Coppa Italia dello scorso maggio è stata quella che ha fatto più male agli orobici.

In campionato però l'Atalanta è a sua volta bestia nera di Inzaghi: nelle ultime due stagioni nessuna vittoria e ben due sconfitte in quattro gare, una delle quali lo scorso anno (1-3 reti di Zapata, Castagne e autorete di Wallace) che cancellò le già residue speranze Champions League della Lazio. Milinkovic è pronto per la sfida e non avendo risposto alla chiamata della sua nazionale per un problema ai denti, si è potuto allenare a Formello. Il centrocampista sa benissimo che, all'alba dei 25 anni, questo può essere l'anno più importante della sua carriera quello che lo proietterà nell'elite del calcio internazionale.

Dal campo dopo due giorni di riposo la squadra è tornata ad allenarsi a Formello proprio in vista del match contro l'Atalanta. Buone notizie per il tecnico Inzaghi arrivano da Correa che è tornato in gruppo ed ha dunque definitivamente smaltito il colpo al polpaccio rimediato giovedì pomeriggio. L'argentino era rimasto a riposo a scopo precauzionale, saltando anche l'amichevole con la Primavera della scorsa settimana. In attesa che rientrino i 9 nazionali impegnati con le proprie rappresentative, salgono le quotazioni di Parolo in vantaggio su Cataldi come vice Leiva che dovrà scontare un turno di squalifica. L'altro dubbio riguarda la fascia destra con Lazzari e Marusic in corsa per una maglia. Per il resto avanti con il 3-5-2, in difesa Bastos potrebbe spuntarla su Luiz Felipe impegnato con il Brasile Under 23.

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

