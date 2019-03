Enrico Chillè

Ennesimo sgombero nell'area dell'ex Mira Lanza, nei pressi di viale Marconi: agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti ieri mattina per liberare l'ex fabbrica di saponi, ormai dismessa da tempo e occupata abusivamente. Le operazioni si sono concluse dopo qualche ora, senza alcun intoppo: gli occupanti, 37 persone in tutto, non hanno opposto alcuna resistenza.

Il blitz delle forze dell'ordine è giunto all'alba di ieri, in seguito al decreto di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria. Delle 37 persone che si trovavano nel complesso di via dei Papareschi, tutte di nazionalità straniera, 34 sono state portate nell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma di via Teofilo Patini, a Tor Sapienza, per la loro identificazione.

Uno dei 37 stranieri è stato fermato dalla polizia: su di lui pendeva infatti un ordine di rintraccio perché era fuggito dall'ospedale Spallanzani dove si trovava ricoverato per una tubercolosi. Un altro dei 37 sgomberati, invece, è stato trasportato e ricoverato al San Camillo per le precarie condizioni di salute. Tre delle persone che si trovavano all'interno dell'ex Mira Lanza sono state invece portate al Comando della Polizia Locale di Roma Capitale, in via della Consolazione.

Sin dalla sua chiusura, risalente a diverse decine di anni fa, l'area dell'ex Mira Lanza, riqualificata solo in parte, è diventata il rifugio di tanti senzatetto, soprattutto di nazionalità straniera, che hanno occupato gli alloggi un tempo destinati agli operai impiegati nella fabbrica di candele, saponi e detersivi.

Gli sgomberi avvenuti nel corso degli ultimi anni non hanno frenato il fenomeno delle occupazioni abusive e dello spaccio all'interno dei locali che una volta ospitavano una delle aziende più importanti d'Italia. Solo poco tempo fa, alla fine di gennaio, nell'area era stata sgominata una banda dedita allo spaccio di droga, composta da sette migranti nordafricani irregolari.

