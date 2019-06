Emilio Orlando

Gli amici della comitiva avevano pensato che lo avesse colpito un lampo. La scarica elettrica da 4.000 volt lo ha folgorato. Il suo corpo era quasi carbonizzato quando quelli che stavano insieme a lui lo hanno raggiunto sul tetto del treno. Anche se con le mani non aveva toccato i fili, la sola vicinanza, trattandosi di alta tensione, è bastata ad ucciderlo. Il drammatico epilogo, della bravata finita in tragedia alla stazione ferroviaria di Nettuno, aveva avuto inizio domenica mattina all' alba, quando una comitiva di giovani si era introdotta furtivamente sui binari.

Dopo aver trascorso la serata in alcuni pub e bar della zona dove avevano bevuto molto, il gruppo ha deciso di entrare nella ferrovia. Tra loro c'era il ventenne Florin Cecin, nato in Romania ma residente nel comune del litorale sud. Quest'ultimo dal fisico esile ma molto agile, con un balzo improvviso sotto gli occhi degli altri compagni che erano con lui, si arrampica sfruttando i finestrini del vagone come scala e sale sul tetto del convoglio. Non è stato ancora chiarito, se il ventenne deceduto avesse intenzione di vandalizzare il treno come era accaduto spesso in passato proprio ai convogli fermi alla stazione di Nettuno. La tragedia si consuma in una frazione di secondo.

Il bagliore simile ad un fulmine dell'alta tensione che attraversava il corpo di Florin, ha accecato i presenti che non si erano nemmeno resi conto di quanto stava succedendo. Quando gli amici ed il fratello hanno dato l'allarme al 118, per il giovane non c' era ormai più nulla da fare. La scossa di corrente aveva scaraventato il suo a metri di distanza da dove era entrato in contatto con il campo dell'alta tensione. I carabinieri della compagnia di Nettuno hanno ascoltato i presenti, per stabilire la dinamica dell'accaduto e per escludere eventuali responsabilità penali. Le immagini delle telecamere di sicurezza dei binari hanno chiarito ogni dubbio. Si è trattato di un gesto sconsiderato ed irresponsabile.

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

