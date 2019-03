Elena Benelli

Sfera Ebbasta sembra aver scelto la strada musicale per replicare -a modo suo - alla polemiche successive alla tragedia di Corinaldo. E o fa pubblicando un nuovo inedito, dal titolo Mademoiselle, in cui risponde alle accuse di essere un cattivo esempio per i giovani che ascoltano le sue canzoni. «Se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera Ebbasta non di tutto quello che gli manca», canta nel nuovo brano, arrivato a circa tre mesi dalla tragedia nella discoteca La Lanterna di Corinaldo, in cui sono morte sei persone - cinque tra i 14 e i 16 anni e una mamma di 39 anni - che erano in attesa del suo concerto, mentre dieci sono rimaste ferite. E ancora: «Qualsiasi cosa dico sarà usata contro di me», «Tutti puntano il dito perché fumo, perché bevo, perché spendo sto cash», «Chiamano la polizia e dicono che è colpa mia, ma nelle tasche non ho nulla». Sulla copertina sfocata del brano, campeggia l'avvertimento: «Questo brano presenta contenuti indesiderati che potrebbero risultare offensivi».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA