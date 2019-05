Elena Benelli

Briga non ha dubbi, tutto il tour, e a maggior ragione il concerto di Roma, dove è nato nel 1989, sarà come portare tutto il pubblico nel salotto di casa mia come se con i miei musicisti stessimo provando i pezzi. In realtà, per arrivare su un palco e suonare in acustico ci vuole tanta preparazione e tanto talento. Sei scoperto e messo a nudo davanti alla gente che viene ad ascoltarti. La musica è soprattutto questo. Il salotto di Briga/Mattia Bellegrandi sarà grande come la sala Sinopoli del Parco della Musica; i suoi musicisti saranno Mario Romano (chitarra acustica e dodici corde), Fabrizio Dottori (sax e fiati), Giuseppe Taccini (tastiere, piano), Nico D'Angiò (basso), Danilo Menna (batteria e percussioni). E il plus di ospiti come Anna Tatangelo, Lorenzo Fragola, Gemello e Diana Del Bufalo. Da Sanremo, dove ha duettato con Patty Pravo, porta il singolo Un po' come la vita, poi Sesso, Influencer e il resto dell'album Il rumore dei sogni: «Ho riflettuto sulle cose belle che ho scritto e sulle cose importanti che sono riuscito a realizzare. Avevo anche un bellissimo concerto all'Auditorium registrato e praticamente pronto per l'ascolto. Ne sono venuti fuori due cd pieni di vissuto, di energia e di storia. La mia storia».

riproduzione riservata ®

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

