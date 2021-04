E Macron regala visite psicologiche a tutti gli under 17

La pandemia sta mettendo a dura prova anche la salute mentale dei cittadini. E i più indifesi sono i bambini, che spesso hanno bisogno di cure psichiche per via dell'isolamento: per questo Emmanuel Macron ha annunciato rimborsi per i bambini che finiscono in terapia. A Reims nel corso di un incontro con il personale sanitario del servizio di pedopsichiatria dell'ospedale, il presidente francese ha detto che «oggi abbiamo un problema di salute che riguarda i nostri bambini e adolescenti, che si aggiunge a quello dell'epidemia». Per questo il governo, ha detto Macron, rimborserà 10 sedute dallo psicologo per i minorenni della fascia dai 3 ai 17 anni la cui salute è stata messa a dura prova dalla crisi del Covid. Nel 2020 le richieste d'assistenza psichiatrica sono aumentate del 40 per cento. (D. Zur.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 05:01

