È il momento di conciarsi per le feste. Largo ai consigli per l'hairstyle e il make up più cool dell'anno. Perché se è Natale si sta in famiglia e va bene anche un look più rilassato, a Capodanno è d'obbligo osare con colori, accessori e glitter.

Per i capelli largo a messe in piega ad hoc e dettagli glamour come mollette, forcine e cerchietti versione glitter. «Puntare su qualcosa di più semplice, ma, non per questo, meno di impatto. Sì al gioco con accessori glamour e stravaganti, con giochi di colore e tocchi di glitter scintillante», consiglia Cristiano Russo, tra i più apprezzati hair stylist di Roma. Via libera ai cerchietti vittoriani tanto amati da Kate Middleton, o alle mollette glitterate, con strass, e perle, come quelle di Chanel e &Other Stories. Il consiglio? «Posizionarle appena dietro le orecchie o all'altezza delle tempie», spiega Russo. Per il makeup, imprescindibili ombretti e matite scintillanti e colori vivaci. Il maquillage perfetto è come quello di Gigi Hadid, smoky eye dorato, realizzato applicando oro e bronzo solo nell'angolo interno oppure tutti in coda alla palpebra. Così si esaltano gli occhi piccoli e si risollevano le palpebre. Sul viso un leggero contouring mentre il rossetto è nature, nei toni più caldi del carne.

Le più audaci possono invece copiare il look di Lady Gaga: glitter sull'ombretto sfumato sul prugna e rossetto rosso fuoco pieno lucido, per iniziare al bacio il nuovo anno. (A.Vil.)

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

