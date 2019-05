Denunce e Daspo per gli scontri di Coppa

Non solo Irriducibili ma anche appartenenti a Forza Nuova tra i cinque tifosi violenti identificati fin' ora per gli scontri di mercoledì sera nel prepartita Lazio Atalanta. Nel corso dei disordini, alcuni supporter laziali avrebbero incendiato con una torcia pirotecnica due auto di servizio della polizia locale, ferendo anche due funzionari. Tra i daspati c' è anche una donna a cui è stato notificato il provvedimento per tre anni. Quest' ultima, in stato di ebbrezza alcolica, ha aggredito uno steward ed altri tifosi. Quando sono intervenuti i poliziotti, si è scagliata contro di loro. Due delle persone a cui la polizia della questura di Roma ha dato un nome ed un volto grazie alle riprese della scientifica sono state arrestate con l'accusa di possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive. Le indagini della procura capitolina dovranno stabilire con certezza, i ruoli avuti da ciascuno dei fermati negli scontri che hanno preceduto il calcio d' inizio e che si sono verificati su Lungotevere Diaz. (E. Orl.)

riproduzione riservata ®

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA