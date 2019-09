Dal Un Gibson a Tropea, variante del Cocktail Martini con una cipolletta di Tropea in agrodolce, al Dopo un Secolo a Firenze un twist del Negroni. Ecco solo due dei nuovi drink creati dal bar manager Giovanni Badolato da martedì 24 settembre al Metropolita di Roma, cocktail restaurant bar a due passi dal Ponte della Musica. Aperto nel 2018, è arredato con mobili realizzati su misura in Italia e luci soffuse. Leit motiv della proposta gastronomica sono la cottura a bassa temperatura e i piatti pensati per la condivisione e il food pairing, come l'hot dog toscano di vitellone razza Chianina. Ogni giovedì sera è tempo di jazz night. E martedì 24, nel contesto del Roma Bar Show, serata speciale con Stelios Papadopoulos Brand Ambassador Jose Cuervo Tequila (dalle 22).(N.Cav.)

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

